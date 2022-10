Mourinho, zero tiri. 19 partite perse su 70 e 8° attacco in Serie A: la Roma non decolla

Zero come i punti raccolti dalla Roma contro il Napoli, ma anche come i tiri nello specchio della porta di Meret, che non si è dovuto sporcare nemmeno i guanti. Basterebbe questo dato per fotografare il momento che sta attraversando l’attacco della Roma, orfana del suo uomo migliore, cioè Dybala. Con 13 reti in 11 gare di campionato (la media è di 1.18 a partita), la Roma ha l’ottavo attacco della Serie A. (...) Non capoitava addirittura dal 2015, sette anni fa, proprio contro il Napoli, tra l’altro. Allo Special One era capitato due volte in carriera: la prima in un Newcastle-Chelsea del 2007 terminata 0-0, la secondaa in un Bournemouth-Tottenham del 2020, finita con lo stesso risultato. Altro dato preoccupante, è che gli attaccanti della Roma senza Dybala sul terreno di gioco non sanno segnare su azione. (...) A pesare sono il digiuno di Zaniolo, ancora fermo a zero gol in stagione, e la crisi di Abraham, che di reti ne ha realizzate solamente 2 in 14 partite. Leggermente meglio, ma di poco, ha fatto Andrea Belotti che di gol ne ha realizzati 2 in 12 spezzoni. La sconfitta con il Napoli, poi, è stata la numero 19 in 70 partite di Josè Mourinho sulla panchina giallorossa: è la peggiore media del portoghese da quando allena. (...)

(corsera)