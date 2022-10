Mourinho-Spalletti: una lunga storia di sorrisi e veleni

Non è Sanremo il gioiello televisivo della scorsa stagione ma è il collegamento tra Mourinho e Spalletti prima della loro sfida. Uno show d’altri tempi. Due minischermi affiancati, due volti sorridenti perchè hanno vinto e il portoghese dà il via: “Spallettone, mica vorrai vincerle tutte? Secondo me devi perdere la prossima partita fuori casa…“. Un solo attimo di esitazione per “Spallettone” che risponde: “Tu sei pericoloso… grazie amico mio“. Una delle frasi storiche di Mourinho “Zero titoli” è stata ispirata da Spalletti. Inter-Roma 3-3 nel 2009 e rigore contestato per Balotelli che non sbaglia. Spalletti a fine partita: “Non ci sto a passare anche per coglioni, a farmi prendere per il culo. Il rigore non c’era, la Roma meritava di vincere“. José risponde in tempo reale: “Non mi piace prostituzione intellettuale, mi piace onestà intellettuale. Non si è parlato di una Roma con grandissimi giocatori e che finirà la stagione con zero tituli. Il rigore c’era“. [...]

(Gasport)