Mourinho punta a superare Ferguson: “In campo 11 più 60 mila”

«Io mi fido dei miei undici, dei miei in panchina e tanto dei nostri 60mila tifosi». Josè Mourinho ha presentato così la delicata sfida di Europa League contro il Betis, in programma questa sera alle 21 in un Olimpico come sempre stracolmo. Lo Special One chiama a raccolta i tifosi («Spero giochino come fatto con il Bodø o con il Leicester») e si affida alla Roma migliore per battere gli spagnoli. A guidare i compagni ancora una volta Dybala. (...) Particolare per Mourinho che, battendo il Betis, toccherebbe quota 107 vittorie nelle coppe europee, superando una leggenda come Alex Ferguson: «L’unica cosa che mi interessa è vincere sempre la prossima» (...) Mourinho spera di ripetersi, lanciando Belotti e Zalewski dal primo minuto e confermando Smalling nel cuore della difesa («Strano che non sia in nazionale»). Tra record personali e vecchie conoscenze, ci sono tutti gli ingredienti per una notte Special.

(La Repubblica)