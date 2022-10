Mourinho-Pellegrini: nemici per la pelle

Giovedì si affronteranno allo Stadio Olimpico la Roma di José Mourinho e il Betis di Manuel Pellegrini. I due allenatori si sono già incontrati 15 volte e per il momento comanda lo Special One con 8 successi, mentre sono 4 le vittorie in favore del cileno, oltre a 3 pareggi.

Il loro destino si incrocia il 28 maggio del 2010: il portoghese ha da poco vinto il Triplete, mentre l'attuale allenatore del Betis, all'epoca alla guida del Real Madrid, terminò con zero titoli. Il presidente dei Blancos, Florentino Perez, decise quindi di esonerare Pellegrini e scelse come nuovo tecnico proprio Mourinho.

Successivamente iniziano i conflitti tra i due. L'"ingegnere" va al Malaga e nel 2011 lo Special One afferma: "Non farò mai come lui, non andrò ad allenare una squadra come il Malaga". Successivamente il cileno lo criticò perché a lui non piacciono gli allenatori ossessionati dal risultato e accusò il Chelsea di aver speso una gran quantità di denaro. "Pellegrini è un grande allenatore e un ingegnere. Penso che sia in grado di fare due conti e verificare che abbiamo chiuso il mercato in attivo", la replica di Mourinho.

Appuntamento a giovedì per un nuovo faccia a faccia tra i due nemici.

(Il Messaggero)