Mourinho: "Paulo sta molto male"

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Serata agrodolce per Mourinho. A tenere in ansia il tecnico portoghese sono le condizioni di Paulo Dybala, che contro il Lecce ha abbandonato il campo per un problema al quadricipite subito dopo aver segnato il gol del 2-1. A fine partita lo Special One si è detto pessimista sulle condizioni dell'argentino, che rischia di tornare a disposizione dei giallorossi direttamente dopo il Mondiale: «Dico che sta male per non dire malissimo. Rivederlo prima del 2023? Non sono un dottore, non ho parlato con il medico, ma posso dire che è difficile».

A consolare il tecnico sono le condizioni di Rick Karsdorp. Per rivederlo tra i convocati ci vorranno ancora due o tre settimane, ma la buona notizia è che da ieri l'olandese ha ricominciato a lavorare parzialmente con il pallone. Ieri l'olandese visto la sfida con il Lecce in tribuna insieme a Wijnaldum e Darboe. Capitolo Primavera: ieri i ragazzi di Guidi si sono imposti sull'Inter per 3-1 grazie alla rete di Cassano e ad una doppietta di Satriano. Ad assistere al match di Trigoria c'erano anche Mourinho e il gm Tiago Pinto.