Mourinho: “Ora siamo vivi. Partiti male, poi mi è piaciuta la reazione”

Avrebbe preferito vincere, è chiaro, ma alla fine va bene anche così. Perché la Roma ha tenuto e recuperato lo svantaggio iniziale, su di un campo dove non era facile reagire. Mourinho alla fine è soddisfatto, la Roma continua ad avere il destino nelle sue mani. "Dovremo vincere le prossime due partite, la qualificazione dipende tutta da noi - dice il tecnico a fine gara - Siamo vivi, abbiamo giocato con il cuore, per loro era una partita del girone, per noi una da eliminazione diretta, da knock out. Avessimo perso saremmo stati praticamente fuori, così è tutto diverso. Siamo vivi, mancano otto partite e poi finirà questo momento di difficoltà. Tornerà Dybala e anche Wijnaldum, gente più fresca. Adesso è dura, ma la reazione qui a Siviglia mi è piaciuta. E il pareggio è giusto. Si poteva vincere, ma anche perdere. Loro meglio nel primo tempo, noi nella ripresa". Esattamente come le due punte, Abraham e Belotti: "Nel primo tempo non mi sono piaciuti, nel secondo sì. Avevano le orecchie rosse, nell’intervallo gliele ho tirate un po’".

(gasport)