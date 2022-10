Mourinho: “Meritavamo il pari, dobbiamo puntare al secondo posto”

Adesso è francamente dura. Almeno per il primo posto, almeno per la qualificazione diretta. Ma Mourinho non vuole sentir parlare di bandiera bianca. “Dobbiamo essere realisti, il primo posto non è più il nostro obiettivo – dice il portoghese –. Dobbiamo pensare al secondo posto, con il rischio di prendere una squadra forte che scende dalla Champions. Ma tra questa opportunità e il fatto di finire terzi o quarti e uscire dal torneo io scelgo la prima ipotesi. Alla fine sarà decisiva l’ultima gara, quella con il Ludogorets”. (...) E intanto Mou perderà altri giocatori: su Celik, non ci sono sensazioni positive. “Per esperienza penso che avremo brutte notizie, vista la torsione del ginocchio. Siamo sfortunati”. Non su Zaniolo, però, che il rosso se l’è andato a cercare. “Nicolò qualcosa ha fatto di sicuro. Peccato solo che non abbiano visto il giallo iniziale a Pezzella, che avrebbe poi portato al suo rosso”.

(gasport)