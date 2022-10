Mourinho: «Meritavamo di più. L’arbitro Irrati? Non ha certo fatto un grande match»

Al termine di Roma-Napoli lo sguardo di Mourinho è deluso: «Abbiamo fatto una prestazione sufficiente per non perdere e, a conti fatti, non meritavamo di uscire sconfitti In questi casi chi fa gol vince. E così alla fine è stato». Il discorso passa sull’inconcludenza degli attaccanti giallorossi: «Abraham? Questa è la vita dei giocatori, succede spesso che in determinati momenti ci siano calciatori che abbiano questo tipo di situazioni. E Tammy oggi vive questo momento qui». E sul come mettere le punte in condizioni di rendere in modo migliore preferisce non rispondere.

Infine, Mourinho dedica anche un commento su Irrati: «È un buon arbitro, serio. Non ha fatto una grande partita, a volte capitano anche a noi di sbagliare. Ma ci sono state delle cose che non mi sono piaciute. E alla fine ha sbagliato, perché Lozano, quello che si tuffa sempre, ha aggredito uno dei miei».

(Gasport)