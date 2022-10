Mourinho, idolo amato alla follia in nerazzurro. Eppure è già riuscito a sedurre Roma

José Mourinho oggi a San Siro sarà al centro di una tempesta perfetta. «Emozionale», direbbe lui. Tifoso di se stesso e contro se stesso. Una graticola da fachiri. Proverà a farsi invisibile, o forse no, si lascerà trafiggere e poi smontare, pezzo a pezzo, dall’amore di tutti. Sentirti a casa tua, quando la tua casa da due anni è un’altra. E che casa! Una reggia da sultano. [...]

Inter e Roma. Il suo passato che non ha mai smesso di passare contro il suo presente che se ne frega del suo passato. [...] Alla fine, vorrà vincere perché questa è la sua natura, sapendo che in ogni caso la sconfitta non farà troppo male. L’ego di José è pari almeno a quello del suo amato connazionale Magellano. Ha esplorato mondi, ha conquistato, ha ricevuto oro, incenso e mirra ovunque si è fermato, ha scatenato passioni, ma mai tante e tanto intense come tra la tribù nerazzurra e quella giallorossa. [...]

Roma è il suo capolavoro di pifferaio magico. Vincere è l’ultima cosa che conta quando realizzi che vincere davvero è guardarsi intorno e specchiarsi in una comunità che inzuppa il biscotto alias cuore nella stessa religione. Nils Liedholm? Amato sì, ma non idolatrato. Fabio Capello? Rispettato, ma mai amato. [...]

(gasport - G. Dotto)