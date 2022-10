Mou, vietato sbagliare. José non si fida: “Roma, serve solo vincere”

A Helsinki il calcio è disciplina niente affatto di culto, e qui la Roma, seppur incerottata, sfida i padroni di casa che sono 220' nel ranking Uefa. (...) “Dobbiamo vincere assolutamente - dice José Mourinho in conferenza stampa - Dopo l’andata ho fatto i complimenti agli avversari per l’organizzazione". (...) Poi ha parlato anche dell’attacco giallorosso: “Quando si parla di cose positive sono felice di esaltare le individualità. Quando le cose sono negative non mi piace. Qualche volta qualche parole mi scappa, ma in generale non mi piace". (...) A chi gli chiede se la Roma ha una squadra che possa fare più strada in Europa o in campionato: “Che squadra? La squadra che abbiamo sulla carta o quella che abbiamo in campo? Sono diverse. Domani (oggi, ndr) a centrocampo abbiamo Cristante, Bove, Faticanti e Camara".

(gasport)