Mou, tre punti con vista su Napoli: "Noi, cuore e cervello"

José Mourinho si gode la sua Roma, quarta in classifica, che raccoglie la settima vittoria su dieci gare in campionato: la Roma segna con Pellegrini su rigore, controlla, sfiora il secondo gol e tiene a bada la Sampdoria. «Abbiamo anima, cuore e organizzazione. Sono molto felice perché, al netto dei problemi che abbiamo, stiamo facendo il massimo», dice Mourinho. Il portoghese sorprende con le scelte iniziali: fuori Matic e Zaniolo e conferma dal 1' la coppia composta da Abraham e Belotti, che non hanno trovato il gol ma hanno lavorato tanto per la squadra.

Decide il destro di Pellegrini, alla 200esima partita in Serie A: «A Empoli la tanta voglia di sbloccarmi mi ha portato a sbagliare, oggi ero certo di segnare. Obiettivi? Sarò onesto con i tifosi: dico loro che questa Roma non so dove potrà arrivare, ma di sicuro non mollerà di un centimetro».

(La Repubblica)