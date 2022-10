Mou: “Roma, non voglio scendere in Conference”

“Vogliamo andare avanti in Europa LEague, e non scendere in Conference: per farlo, dobbiamo vincere“. Così Mourinho alla vigilia della delicata sfida contro l’Helsinki. Il portoghese non vuole sottovalutare gli avversari: “Siamo preparati per affrontarli. Dopo la partita di andata ho fatto i complimenti al loro allenatore. Finchè siamo stati 11 contro 11 è stata una partita difficile, dovremo giocare ad un livello alto“. Poi Mou si irrigidisce quando si parla di attacco e la differenza nel Ranking: “Non mi piace parlare dei singoli, sono felice di esaltare individualmente ma quando le considerazioni sono negativa preferisco parlare di squadra. Dobbiamo segnare di più come squadra, non come singoli“.

(corsera)