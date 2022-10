Mou re di coppe. Desideri Special: battere il Betis, rilanciare la Roma e salire al numero 1

Re di coppe.Che poi lui voglia far finta di niente, di non pensarci (...) Ma dovesse battere il Betis Siviglia, Mourinho diventerebbe l’allenatore con più vittorie in assoluto nelle coppe europee: 107, una in più di Sir Alex Ferguson e Carletto Ancelotti. (...) Il conteggio è statofatto a partire dal 1992, anno in cui è stata lanciata la Champions League. Da quel momento in poi Ferguson ha vinto 106 partite intutte le coppe europee,traguardo che l’allenatore portoghese ha raggiunto con il successo contro i finlandesi dell’Hjk Helsinki. Oggi si può spingere anche un gradino più su. (...) Stasera, però, non sarà certo facile. Perché il Betis ha qualità, giocatori e una propensione spiccata alla vittoria (finora sette successi in 9 partite ufficiali) (...) Per il suo ennesimo record Mourinho si aspetta uno stadio scintillante, di quelli a cui si è abituato negl iultimi tempi, quando l’Olimpico ha piazzato un sold out dopo l’altro. «Stasera saremo undici contro undici più 60mila, che speriamo facciano il loro, perché la prossima settimana il loro tifo peserà tantissimo, c’è uno stadio fantastico, che sa appoggiare la squadra.Mi fido molto dei miei calciatori e dei nostri tifosi. A cui dico quello che dico ai giocatori e che penso anche per me: si deve cercare di essere sempre i migliori. Possono fare sempre di più e se penso ai quarti o alla semifinale di Conference, loro hanno giocato tanto e la partita per noi è andata meglio»

(gasport)