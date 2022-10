Mou in tribuna, Dybala in panchina

José Mourinho sarà in tribuna per il match tra Inter e Roma. Il suo bilancio contro Inzaghi non è positivo: 3 partite, 3 sconfitte. Al suo posto ci sarà il vice, Salvatore Foti. I giallorossi hanno recuperato Dybala, il quale si è allenato in gruppo ed è stato convocato. La Joya aveva accusato un fastidio al flessore sinistro durante il riscaldamento di Roma-Atalanta e non ha giocato nemmeno un minuto nelle due amichevoli dell’Argentina. I controlli medici sono stati incoraggianti, ma l’ipotesi più probabile è che parta dalla panchina per poi entrare a partita in corso.

(corsera)