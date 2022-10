Mou ha il "cortocampo": in mediana solo Cristante

LEGGO (F. BALZANI) - La coperta è corta, e ora pure un po' rotta. In vista della doppia trasferta di Helsinki e Verona la Roma di Mourinho deve fare i conti con assenze, stati di forma al limite e squalifiche. Soprattutto a centrocampo, il reparto che soffre per la mancanza a lungo termine di Wijnaldum (progressi e possibile ritorno il 4 gennaio) ma anche per l'esiguo numero di interpreti a disposizione dello Special One. Matic e Cristante hanno praticamente giocato sempre. Il primo, 34 anni, contro il Napoli ha potuto giocare solo gli ultimi minuti a causa di un problema muscolare: è n forse anche per la Finlandia dove la Roma si gioca (sul sintetico e a una temperatura vicina allo zero) un bel pezzo di qualificazione. In grosso dubbio pure Pellegrini che accusa un fastidio al flessore. Gli esami non hanno riscontrato lesioni ma Mou potrebbe tenerlo a riposo in una delle prossime due gare visto che alle porte c'è il derby. Il capitano è il 2° centrocampista più utilizzato della serie A tra coppe e campionato alle spalle di Milinkovic-Savic.

Resterebbero solo Cristante e Camara, con il possibile utilizzo del giovane Bove mancando ancherà anche Zaniolo squalificato 3 giornate dall'Uefa. Un'emergenza vera e propria per Mourinho che dal mercato in questo reparto si aspettava qualcosa in più. Tra le big, infatti, la Roma è il club che ha utilizzato meno centrocampisti in assoluto. I rimpianti aumentano poi vedendo il rendimento di 4 obiettivi che sono stati a un passo da Trigoria nell'ultimo anno e mezzo: Xhaka, Anguissa, Koopmeiners e Frattesi. Oggi ne basterebbe uno.

Buone notizie da Zalewski che è tornato in gruppo e farà rifiatare Karsdorp. In difesa possibile l'utilizzo di Kumbulla che non gioca titolare dal 20 maggio scorso. Come previsto nessuna squalifica ma solo una multa da 15 mila euro per i cori anti-Napoli, mentre il preparatore atletico Rapetti è stato squalificato 2 giornate dal Giudice Sportivo dopo la lite con Irrati.