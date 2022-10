Mou, gol dal Nord. Arriva Solbakken

L’attacco giallorosso è solo l’ottavo in serie A con tredici reti e la Roma corre ai ripari per gennaio e aspetta Solbakken, poi arriverà anche un difensore centrale. Il norvegese, che continua a segnare con il Bodø/Glimt (nell'ultimo turno contro il Kristiansund ha realizzato una doppietta), tra due mesi potrà vestire la maglia giallorossa arrivando a parametro zero, quando scadrà il suo contratto con il suo club attuale. Solbakken ha già da qualche mese un accordo con la Roma, dopo essere stato trattato anche dal Napoli: in giallorosso guadagnerà un milione a stagione con un contratto per i prossimi quattro anni e mezzo. Non sarà forse una primissima scelta, ma è un attaccante di rendimento.

Mourinho chiederà anche un altro centrale: Evan Ndicka dell'Eintracht Francoforte è uno dei difensori monitorati da Tiago Pinto. Piace anche a Milan e Juventus. (Corsport)