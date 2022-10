Mou cerca il colpo in casa Betis

LEGGO (F. BALZANI) - Vivere o sopravvivere, senza perdersi d'animo mai. Mourinho come Vasco prova ad andare oltre l'ostacolo e a restare in corsa su tutti i fronti fino alla maxi-sosta invernale. A Siviglia stasera (ore 18,45) la sua Roma si gioca punti fondamentali per provare almeno a prendersi il secondo posto del girone di Europa League. Lo farà senza Zaniolo (squalificato), ma soprattutto senza Celik, Wijnaldum e Dybala che torneranno solo a gennaio. Ieri, infatti, la risonanza della Joya ha confermato le paure: lesione al retto femorale e stop di almeno 30 giorni con fortissimo rischio di perdere il Mondiale. Intanto Mou ha perso il suo giocatore più determinante e a partire da stasera chiederà una risposta forte a quei giocatori che fin qui hanno deluso. «Infortuni? Ho imparato a piangere meno di prima e a vivere con la realtà. Dire che si gioca tanto, dire che i club più ricchi hanno rose più ricche, si può dire. Ma la verità è che ci sono i ricchi, i poveri e i meno ricchi. I ricchi possono giocare ogni giorno, i poveri giocano ogni tre giorni, i meno ricchi sono in difficoltà. E questa è la situazione che sto vivendo», le parole amare del tecnico. Poi ha aggiunto: «Per quello che produciamo segniamo poco. Un giorno qualche squadra pagherà per questa frustrazione, perché magari creeremo 4 chance e faremo 4 gol. Chiedo più disciplina da parte di tutti». Poche le possibilità di turnover. Camara si gioca una chance. Probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Camara, Pellegrini; Abraham