Mou a caccia di squali: “Arrivano i falliti della Champions”

Al termine della partita contro il Betis Mourinho è stato esplicito. In conferenza stampa ha tiato una stoccata a Barcellona e Juventus, ma in generale alle superpoteneze europee che hanno la possibilità di salvare il loro fallimento in Champions approdando in Europa League. “Non sarà facile perchè gli squali falliti della Champions League stanno per arrivare. Sarà interessante, ma sono avversari che non dovrebbero scendere in Europa League“. Uno di questi squali può capitare alla Roma. Il Barcellona è una delle squadre che spende di più, è stata una delle sostenitrici della Superlega e ha fallito nel girone di Champions. La Roma in estate aveva preso forte distanza nei confronti del club catalano rinunciando in extremis al Trofeo Gamper, anche a costo di pagare una penale coi contratti già firmati.

(corsport)