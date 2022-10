Moriero: “Compattezza contro verticalità. Abraham-Osimhen ora tornate al top”

GASPORT - Moriero, CT della nazionale delle Maldive, ha rilasciato un'intervista al quotidiano parlando della Serie A, ha parlato anche di Roma-Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

Che sensazioni ha per questa sfida?

"Mi aspetto una grande partita, l’Olimpico è magico in queste occasioni. Per la Roma sarà un test importante perchè il Napoli in questo momento è la squadra da battere".

[...]

È giusto inquadrare la Roma nella corsa Champions e il Napoli tra le candidate allo scudetto?

"Si, in generale sono ambienti che hanno bisogno di grandi successi".

[...]

Sulla carta, il duello a distanza più suggestivo sembra essere quello tra Abraham e Osimhen.

"Sono due attaccanti di spessore, anche se sono in una condizione diversa. L’inglese deve ritrovarsi nella concretezza e anche in fretta, perché ha un’importanza maggiore negli equilibri della Roma. Il nigeriano invece è vicino a tornare al massimo della brillantezza atletica, sa fare reparto da solo e ha più esperienza, ma il Napoli può contare su maggiori soluzioni in avanti".

[...]

L’astinenza di Zaniolo deve preoccupare Mourinho?

"Nella vita di un giocatore c’è sempre un periodo in cui la palla non vuole entrare, è successo a tutto. Gli basterà una sola giocata per sbloccarsi, col suo talento poi sarà tutto in discesa".