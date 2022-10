Matic non è mai stato un bomber, ma 26 gol in 15 anni di carriera li ha segnati. Fino al 2020 era rimasto a secco soltanto in una stagione, quella del 2009-10, giocando in tutto appena 4 partite tra Kosice e Chelsea. L’ultima rete è arrivata il 29 gennaio del 2020. Domani saranno passati 998 giorni da quella partita e il serbo rischia di festeggiare, si fa per dire, il 100esimo incontro consecutivo senza reti.

(Corsera)