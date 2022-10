Matic è ancora in dubbio per la partita di domani contro il Verona. Anche ieri il serbo ha svolto lavoro differenziato a causa di un affaticamento al flessore. Al suo posto giocherà ancora Camara al fianco di Cristante. Progessi per Celik: il difensore è tornato ad allenarsi con il gruppo anche se è sceso in campo con una vistosa fasciatura al ginocchio. Rispetto al match di giovedì ci sarà anche Zaniolo ancora alla ricerca del suo primo gol stagionale.

(corsera)