Matic ha recuperato. E Karsdorp rientra

Tra i giocatori più utilizzati in questo inizio di stagione c’è sicuramente Matic. Non ha brillato, però, nei 45 minuti concessi da Mourinho contro il Betis. Il serbo è uscito anche per un colpo subito da Rodri, ma la paura è rientrata e contro la Sampdoria potrebbe essere di nuovo titolare. Altrimenti spazio a Camara. Rientrano dagli infortuni anche Kumbulla e Karsdorp. Per l’olandese è soltanto una questione di giorni per tornare ad assaggiare il campo da gioco e punta ad una convocazione per la partita di lunedì.

(Il Messaggero)