Matic è il regista. Zalewski favorito su Karsdorp

Si va verso la conferma del 3-5-2, dunque, sistema con cui la Roma sembra più compatta ed equilibrata. Davanti dovrebbero giocare Zaniolo ed Abraham, mentre in mezzo Matic sembra aver vinto il ballottaggio con Camara. Il serbo dovrebbe quindi piazzarsi a fare il perno davanti alla difesa. (...) A destra poi Zalewski ancora favorito su Karsdorp, che è tornato in gruppo da una settimana e che a Genova ha già giocato qualche minuto. Il polacco, però, in questo momento sembra garantire maggiore freschezza e più dinamismo. (...)

(gasport)