Inter-Roma è stata una gara impegnativa per l’arbitro Massa e Mazzoleni (Var). Il direttore di gara è concentrato con interventi puntuali. La Var interviene per annullare il gol di Dzeko in, seppur millimetrico, fuorigioco. La ripresa è più fallosa e Massa è pronto con i gialli quando necessario. Smalling di testa porta in vantaggio la Roma, dopo la conferma da parte della Var. [...]

(Corsera)