Maledizione Dybala

IL TEMPO (A. AUSTINI) - Il primo a rendersene conto è stato lui. Quelle lacrime trattenute a stento in panchina da Paulo Dybala erano la reazione emotiva di chi aveva capito subito l’entità del danno.Rigore calciato, fitta intensa e improvvisa alla coscia, l’incubo della fragilità che ritorna. Il cattivo presagio condiviso da Mourinho («dico che Paulo sta male per non dire molto male» ha spiegato il tecnico dopo aver parlato col ragazzo) si è purtroppo avverato, ieri la mazzata è arrivata puntuale: la risonanza magnetica effettuata dall’argentino a Villa Stuart ha confermato la lesione muscolare al retto femorale sinistro. Né la Roma, né l’entourage del calciatore hanno voluto comunicare l’esatto grado della lesione, ma siamo più vicini - se non addirittura oltre - al secondo che al primo. Questo significa che Dybala non giocherà altre partite con i giallorossi nel 2022 e che rischia di saltare il Mondiale. Sulla partecipazione alla rassegna in Qatar ci sono ancora speranze, il giocatore ha iniziato la riabilitazione e il muscolo starebbe reagendo bene a questi primissimi giorni post-incidente, ma il punto lesionato è vicino a quello di un precedente infortunio, dove il tessuto è meno elastico per via della cicatrice. Così, dopo giorni non privi di tensione fra le parti, è stata concordata una comunicazione stringata della diagnosi senza aggiungere troppi dettagli, anche per cercare di contenere l’eco della notizia in Argentina. «Abbiamo deciso internamente - spiega Mourinho a Siviglia - di non dare tempi di recupero e di non comunicare il grado della lesionema solo il tipo di infortunio,il resto sono speculazioni che non escono dalla Roma». Dybala ha tutto l’interesse affinché si pensiche possa recuperare per il Mondiale e in effetti ci proverà fino all’ultimo, puntando intanto a entrare nella lista dei pre-convocati (fino a un massimodi 55 giocatori) che il ct Scaloni dovrà comunicare entroil prossimo 21 ottobre. La decisione definitiva va presa il 14 novembre, il giorno dopo l’ultimo turno di campionato del 2022, per l’attaccante romanista saranno decisive le prossime settimane: già in agenda un nuovo esame a breve. E con DiMaria fermo ai box come lui, è stato pre-allertato Simeone del Napoli. L’esordio dell’Argentina è in programma il 22 novembre control’Arabia Saudita, Dybala spera di esserci almeno in panchina, la Roma invece è già sicura che non lo riavrà prima del 4 gennaio 2023 contro il Bologna. Oggi a Siviglia la prima di nove gare da giocare senza la stella argentina. «Qui non ci sono lui e Zaniolo che è squalificato - taglia corto Mou - a quello che succederà dalla prossima con la Samp in poi ora non voglio pensarci».