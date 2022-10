L'ora del rinnovo

Nicolò Zaniolo è vicino al rinnovo con la Roma fino al 2027. Il numero 22 sembra avere un debole per le partite europee, infatti se la media gol-partita in Serie A è pari a 0,14, in Europa sale a 0,37. Il suo ultimo gol in campionato allo Stadio Olimpico risale quasi a 3 anni fa. Giovedì i giallorossi affronteranno il Betis in una delle notti europee, una di quelle in cui il numero 22 sa accendersi ed essere decisivo.

Intanto la trattativa per il rinnovo procede a gonfie vele. La scorsa settimana a Milano si sono visti il general manager Tiago Pinto e l’agente del calciatore Claudio Vigorelli ed è possibile che si incontrino nuovamente domani. La base dell'accordo è stata trovata intorno ai 4 milioni più bonus: i premi di squadra sarebbero a obiettivo, mentre quelli individuali potrebbero essere scaglionati. Su questo, però, va ancora limata l'intesa, così come sulla clausola rescissoria da 50/60 milioni di euro. Il feeling tra le parti è ottimo e l'intesa definitiva potrebbe essere raggiunta anche entro 10 giorni.

(gasport)