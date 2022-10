«L’Olimpico sarà più verde ma senza erba sintetica»

La proposta di Sport e Salute è sulla linea semi-artificiale: un 60% sintetico potrebbe essere una soluzione, ma per Sarri sarebbe folle rinunciare a un prato naturale con il clima mite della capitale. «Domenica, alla fine del primo tempo negli spogliatoi ci siamo detti basta, rinunciamo alla costruzione dal basso perché, dopo un paio di tentativi palla a terra, rischiavamo di fare il patatrac contro l’Udinese», ha raccontato Milinkovic. Nessuna connessione fra il campo e la lesione al flessore di Immobile: «Ma come vedete, anche con un manto più morbido come quello attuale, gli infortuni ci sono comunque – la chiosa di Sarri – e quindi l’importante è provare a metterci il massimo impegno sempre. In Premier danno un premio di un milione di sterline al campo inglese giudicato il migliore».

(Il Messaggero)