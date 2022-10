Lo stop di Dybala, oggi la verità sulla lesione. Mondiale a rischio

Dybala ieri camminava già un pochino meglio rispetto a domenica sera ed è certo che farà qualsiasi cosa pur di accelerare i tempi di recupero e partecipare al Mondiale. Nel caso in cui lo stop sia di almeno un mese, la Joya salterà tutte e 9 le partite della Roma fino al Mondiale. La notizia dell'infortunio è rimbalzata anche in Argentina, il ct Scaloni ha preso contatti con Trigoria per informarsi e il suo assistente Samuel ha telefonato direttamente a Mourinho.

Prendendo in considerazione gli infortuni che lo hanno tenuto fuori almeno dieci giorni, in particolare partendo dal suo arrivo alla Juve, si parla di 14 stop complessivi di Dybala - a cui ne vanno aggiunti altri 3 che che hanno avuto un’incidenza minore - per un totale di 60 partite saltate, di cui 59 con la Juventus e una con la Roma (quella con l’Atalanta). Il 21 giallorosso, comunque, il giorno prima di Roma-Lecce si sentiva affaticato, anche se non aveva dolori particolari.

(Gasport)