Lo Special: «Testa e cuore. Avrei preferito un raddoppio. Ma sono felice»

Gli abbracci con Stankovic, la vittoria per il quarto posto e quel 2-0 che non voleva arrivare: per Mourinho Sampdoria-Roma è stata un turbinio di emozioni, da cui esce con la gioia dipinta sul volto. «E’ stata una vittoria importantissima, penso anche meritata - dice alla fine - Sono molto felice, è stata una partita giocata con intelligenza, anima e cuore. Ci è mancato solo il 2-0, mi saprebbe piaciuto respirare un po’ di più nel finale».

Poi ha parlato anche di Smalling: «Io un giocatore così me lo porterei sempre al Mondiale. Le scelte le fa Southgate, non voglio mancargli di rispetto. Ma dico che mi dispiace moltissimo che uno che gioca ai suoi livelli non abbia questa opportunità». Infine, un pensiero anche su Stankovic, che definisce «un fratello minore». «So che si salverà, il prossimo anno torneremo qui, magari anche contro il Genoa», ha detto. Che è anche una promessa: Mourinho resterà a Roma fino alla fine del suo contratto.