Lo Special non ci sta e rilancia: «Sconfitta immeritata e l’arbitro...»

Aveva preparato la partita colpo su colpo, aspettando l'episodio e Mourinho non può che masticare amaro dopo Roma-Napoli: «È stata una prestazione sufficiente per non perdere. Volevo vincere nello stesso modo in cui hanno vinto loro, con un paio di tiri e un gol. Chi faceva un gol vinceva e lo hanno fatto loro ma Napoli non meritava di vincere». Il tecnico giallorosso, oltre a sottolineare le difficoltà dopo i tanti gialli ricevuti, la stanchezza e le poche soluzioni in panchina, ha commentato anche l'arbitraggio di Irrati: «Non voglio parlare, è un arbitro bravo ed equilibrato. È serio ma alcune cose nella partita non mi sono piaciute, non voglio essere critico. Io prima delle partite cerco di aiutare i miei a capire il profilo dell’arbitro, oggi ho detto che era emozionalmente equilibrato. Potevamo giocare con un certo livello di fisicità, ho sbagliato a dirlo».

Infine, dopo zero tiri in porta nello specchio è inevitabile la domanda su come mettere gli attaccanti in condizione di far male: Mourinho sta per rispondere di getto, poi si ferma, prende respiro e fa una smorfia dicendo «è una buona domanda però non rispondo, non è colpa tua».

(Il Messaggero)