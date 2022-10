Lo scatto di Camara: Mady corre e lotta per convincere Mourinho e scalzare Matic

Da Genova la Roma è tornata con tre punti pesanti ed un carico di certezze in più. Ad iniziare da una in particolare, l’apprendistato di Mady Camara se non è concluso poco ci manca.E non solo perché il centrocampista guineano è partito per la prima volta dal via, ma anche perché ha riempito la sua partita di alcune cose importanti: energia, aggressività, corsa, tutte qualità che in questo momento mancano maledettamente al centrocampo della Roma e che Mourinho si sarebbe aspettato da uno come Wijnaldum (con tutte le debite differenze). Doti che Camara, tra l’altro, è pronto a mettere in campo anche domenica contro il Napoli. A patto, però, di convincere Mourinho e scegliere lui e non Matic per la sfida contro i partenopei. Mourinho domenica potrebbe anche decidere di confermare lo stesso centrocampo utilizzato proprio a Marassi, contro la Sampdoria, con Cristante perno della difesa e Camara e Pellegrini a giostrare come mezzali.

(gasport)