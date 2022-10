L’ira di Sarri contro l’arbitro: “Ci devono trattare come la Roma”

Due sconfitte in una. La Lazio perde 3-1 in casa contro la Salernitana e perde Milinkovic per il derby: il serbo, diffidato, è stato ammonito al primo contrasto di gioco. “Se dico cosa penso dell’arbitro Manganiello mi squalificano per 6 mesi“, commenta Sarri: “Quest’anno ho visto un giocatore (Karsdorp, ndr) mettere le mani addosso all’arbitro e non venire squalificato, ci piacerebbe avere lo stesso trattamento”. [...] Anche Zaccagni è incredulo sul giallo a Milinkovic: “Cartellino generosissimo che non ci stava, sembrava non vedesse l’ora di tirare fuori il giallo. Sergej stava giocando il pallone“. Dopo una domenica negativa, oggi a Formello sperano di iniziare la settimana con una buona notizia su Immobile: “Non lo so, ha un controllo domani (oggi, ndr), quindi tra poche ore avremo le idee più chiare“, dice Sarri, preoccupato come tutti i tifosi biancocelesti di dover affrontare il derby senza Milinkovic e Immobile.

(La Repubblica)