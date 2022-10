L'ex portiere Ballotta aggredito dagli usurai

C'è anche Marco Ballotta, ex portiere di serie A e Nazionale, tra le persone raggirate e minacciate da alcuni esponenti del gruppo. L'ex calciatore di Bologna, Parma, Modena, Lazio e Inter è finito nei guai a causa di alcuni problemi economici. Nel 2020 aveva cercato un intermediario capace di risolvergli una rogna con una banca, un'operazione da 250 mila euro. Così qualcuno gli indica Giovanni Batista Moschella, uomo dei clan. Questi crea il contatto con una seconda persona, un mediatore creditizio, Roberto Radici, che afferma di poter trattare col direttore della banca. In cambio chiede 5 mila euro. Ballotta accetta e paga. Radici pero, dopo aver incassato, prima prende tempo, poi sparisce dalla circolazione. Alcuni mesi dopo l'ex portiere scopre che Radici ha un ufficio a Modena e lo va a incontrare. (...) Qui la discussione si anima e il calabrese inizia ad accusare Ballotta di aver parlato male di lui. (...) Lo aggredisce dicendogli «Vuoi che ti faccia arrivare qualcuno? Stai attento». Minacce a cui seguono due pugni al petto. Ballotta non reagisce, va via e da quel momento rinuncia all'idea di recuperare i suoi soldi. (...) E Radici aggiungeva: «Se ti rivolgi a un avvocato sappi che ci saranno delle conseguenze»

(La Repubblica)