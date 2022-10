Lecce, finalmente Umtiti: dal titolo mondiale all’esordio a Roma

Il grande giorno è arrivato. Domani Samuel Umtiti, il difensore francese arrivato a fine mercato a Lecce dal Barcellona, farà il suo esordio in Serie A. A Roma, all’Olimpico contro i giallorossi di José Mourinho, soprattutto di Dybala e Abraham, in una cornice spettacolare arricchita anche da più di quattromila salentini (lo spicchio riservato dovrebbe essere sold out). La sfida con la Roma, dove una eventuale sconfitta non causerebbe drammi, è adatta per il primo impatto. Baroni ha percepito che il francese, campione del mondo con la Nazionale di Deschamps, che già domenica con la Cremonese si stava riscaldando, è sempre più dentro la squadra.

(gasport)