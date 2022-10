Lecce, Baroni può lanciare Umtiti: “Dimostreremo coraggio con umiltà”

[...] Il gruppo di Marco Baroni cerca il quarto risultato utile di fila, ma è consapevole delle difficoltà dell’impegno. “Sarà una partita complicata e Mourinho è uno che vuole vincere anche quando gioca a tombola – ha dichiarato il tecnico del Lecce-. Dobbiamo essere pronti a metterli in difficoltà. Ci sono dei punti in palio e dobbiamo proporci con umiltà, dimostrando coraggio, determinazione e tanta voglia. Troveremo una Roma accesa. Bisogna evitare di presentarci con un atteggiamento rinunciatario. Bensì dobbiamo entrare in campo con la grande voglia di misurarci contro dei campioni“. E' il momento dell'esordio per il difensore centrale campione del Mondo Umtiti.

(gasport)