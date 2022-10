Le ragazze della Roma nella storia

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La Roma femminile è pronta a scrivere una nuova pagina di storia. Questa sera alle 21 - diretta Dazn e sul canale YouTube della Uefa - le ragazze di mister Spugna scenderanno in campo al Francioni di Latina contro lo Slavia Praga, per la prima apparizione di sempre in Champions League. Un traguardo raggiunto grazie ai tre turni preliminari superati durante l'estate battendo Glasgow City, Paris Fc e Sparta Praga. Bartoli e compagne arrivano all'appuntamento di oggi reduci da tre vittorie consecutive in campionato, dove occupano il secondo posto in classifica insieme alla Fiorentina, ad una lunghezza dall'Inter capolista. Per la prima in Champions, il tecnico romanista dovrà fare a meno dell'infortunata Di Guglielmo - operata due settimane fa per la lesione al tendine prossimale del bicipite femorale - e di Zara Kramzar, impegnata con la Slovenia Under 17. Spugna sembra orientato a schierare il solito 3-5-2 con Bartoli, Wenninger e Linari a comporre la linea difensiva davanti a Ceasar. In mediana, come sempre, Giugliano detterà i ritmi di gioco, con Andressa e Greggi in mezzo al campo supportate da Serturini e Haavi sugli esterni. A formare la coppia d'attacco invece saranno Giacinti e Lazaro. Il tecnico giallorosso, che stasera vivrà una delle serate più importanti della sua carriera, non sembra accusare più di tanto la pressione e punta ad impostare la gara all'attacco: «Si tratta di una partita fondamentale - le parole di Spugna - è la prima di un girone dove c'è anche il Wolfsburg (che alle 18.45 affronterà le austriache del St. Polten, ndc), che è molto forte, ma prima dobbiamo pensare a questa. Dovremo fare attenzione, dipenderà molto da noi. Se noi riusciremo a dominare il gioco come abbiamo fatto con lo Sparta, la possiamo portare a casa. Dovremo fare attenzione alle ripartenze, un’arma importante per loro. Noi abbiamo consapevolezza, voglia di restare in questa Champions. L’equilibrio deve essere una costante, in tutte le partite. Essere una squadra offensiva, aggressiva, non deve farci perdere l’equilibrio. L’attenzione che dobbiamo portare alla fase di non possesso sarà fondamentale». Ad affiancare l'allenatore in conferenza stampa c'era Manuela Giugliano, che ha chiamato a raccolta i tifosi: «L’emozione è tanta in questo momento, anche se l’abbiamo già provata nei preliminari. Penso che abbiamo dimostrato il nostro valore. A Latina ci aspettiamo un grande pubblico, che ci sosterrà, avremo bisogno di loro. Siamo molto contente, non vediamo l’ora di giocare». Al momento sono stati venduti circa 1500 biglietti ma oggi il numero degli spettatori potrebbe aumentare ulteriormente. I tagliandi infatti resteranno in vendita fino al pomeriggio. Nel frattempo, a partire da domani, i tifosi giallorossi potranno acquistare il biglietto per assistere alla finale di Supercoppa in programma sabato 5 novembre allo stadio Tardini di Parma contro la Juventus.