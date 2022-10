Le mosse della Roma. Non solo Zalewski, Mancini in raddoppio

Sembra più difficile fermare che pronunciare il nome di Kvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano riceverà particolari attenzioni dalla Roma con gli strateghi giallorossi che dovranno costruire una gabbia per limitare le mosse dell’azzurro. Kvara è bravo sia a puntare sia a tagliare verso il centro lasciando lo spazio a Mario Rui e Olivera. Proprio per questo le gabbie devono essere di due tipi: una che copra il binario destro della difesa giallorossa e una che protegga il centrocampo. Nel primo caso toccherà all’esterno. Mou deciderà se schierare sarà Zalewski perchè Karsdorp non ha ancora tanti minuti nelle gambe. Un peccato perchè l’olandese avrebbe fisicità e vocazione difensiva. [...] Proprio perchè il polacco, invece, ha una vocazione offensiva toccherà al roccioso Mancini andare in raddoppio se Zalewski dovesse essere saltato. Qualora, invece, Kvara tagliasse dentro e si muovese dalla fascia ecco che ci dovrà essere il mediano ad accompagnare l’esterno verso la linea. Basterà tutto questo per fermarlo? [...]

(Gasport)