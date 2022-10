Le luci della Roma abbagliano l'Inter: Mourinho e Dybala, rimpianti a San Siro

La vittoria della Roma a San Siro è una spaccatura nel campionato tra chi sta di qua e chi sta di là. L'Inter sta di là, non gioca nemmeno male, fa cose buone e sul piano della giustizia teorica non avrebbe meritato di perdere, ma nel calcio spesso il quadro generale è ingannevole: le partite sono una somma di piccole cose che l'Inter non sa addizionare mentre la Roma le ha agganciate per farne una catena.

È stata una sfida di difetti e magie, ma la Roma ha saputo regolare meglio gli errori ed è stata padrona di sé nella lucidità di non perdere i riferimenti e nel credersi meglio di quanto in realtà fosse. E Mancini, dopo l'1-1, ha detto ai compagni "Dai, siamo più forti noi". La Roma ha cominciato a vincere in quel momento. Il torto dell'Inter è apparire inferiore ad una squadra che stava costringendo alla difensiva e mettendo in difficoltà con le posizioni di Dumfries e Dimarco e gli scambi stretti tra Barella, Calhanoglu, Lautaro e Dzeko, ma i nerazzurri si lasciano sopraffare dai momenti di pericolo e così hanno subito il 2-1 di Smalling. Intanto la Roma aveva smesso di buttare palloni lunghi al finto centravanti Zaniolo, cominciando a guadagnare metri fino a vincere senza praticamente aver messo piede in area.

(La Repubblica)