Le giallorosse piegano lo Slavia Praga

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La Champions League dell'As Roma femminile inizia con il piede giusto. Nella prima uscita internazionale nella storia del club, le giallorosse si impongono 1-0 contro lo Slavia Praga, portandosi in testa al gruppo B insieme al Wolfsburg (che ieri ha battuto 4- il St.Polten). A decidere il match è un gran gol segnato (apparentemente) da Haavi al 17' della ripresa, brava a sfruttare una palla illuminante di Giugliano e a battere Lukasova con un colpo sotto delizioso. Sulla «presunta» rete della numero 11 però si è aperto un piccolo giallo: la Uefa - su indicazione del direttore di gara - ha infatti attribuito il gol a Giacinti, che ha accompagnato il pallone in porta seguendone la traiettoria. Una rete che ha consentito alle ragazze di Alessandro Spugna di riprendere in mano le redini di una partita che si stava complicando terribilmente, anche a causa delle pessime condizioni del terreno del Francioni di Latina (pieno di tifosi giallorossi accorsi dalla Capitale e non solo). Dopo un avvio all'arrembaggio, Bartoli e compagne hanno iniziato a faticare sempre più con il passare dei minuti. L'occasione più ghiotta del primo tempo capita proprio al capitano romanista, che al 23' si vede deviare in calcio d'angolo dal portiere avversario un tiro destinato a togliere le ragnatele dall'incrocio dei pali. A due minuti dall'intervallo invece, è un intervento miracoloso di Ceasar a salvare il risultato su un colpo di testa a colpo sicuro di Kozarova. Brivido anche nel finale di partita, con la traversa centrata dallo Slavia sugli sviluppi di un corner. Per il resto le giallorosse hanno dominato tatticamente la partita. Gara da incorniciare per Linari che, dopo aver lasciato l'infermeria, è tornata a guidare la difesa. Il titolo di migliore in campo però spetta ad Haavi che, quasi da sola, è riuscita a cambiare l'inerzia della gara. Oltre ad aver contribuitoinmaniera determinante a realizzare il gol vittoria, a negare il 2-0 alla norvegese è soltanto la bandierina dell'assistente dell'arbitro che - in più di un'occasione - ha stoppato ingiustamente la trentenne involata verso la porta. Domenica la squadra di Spugna tornerà in campo alle 12.30 per affrontare il Como in campionato. In Serie A le giallorosse occupano il secondo posto insieme alla Fiorentina, ad un punto di distanza dall'Inter capolista.