Le giallorosse non si fermano più. Sono prime in A

La Roma Femminile non frena la sua corsa e ora ha il diritto di sognare in grande. Le giallorosse di Spugna hanno vinto contro il Como Women al Tre Fontane grazie alla rete di Giacinti nel secondo tempo: il gol non porta solo in dote i tre punti, ma anche la vetta della classifica di Serie A, complice il pareggio dell'Inter sul campo del Sassuolo. Mercoledì è in programma la seconda giornata della Champions League in casa del St. Polten, poi ad attendere la Roma c'è la sfida scudetto con l'Inter e infine la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus il 5 novembre a Parma.

(La Repubblica)