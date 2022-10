Roma e Juventus arrivano col sorriso al sorteggio dei gironi di Champions League: oggi alle 13, nell’urna di Nyon, ci saranno per la prima volta due squadre italiane. La Juve è inserita in terza fascia, mentre la Roma in quarta e non possono finire nello stesso gruppo

Ieri in campionato le giallorosse hanno rifilato una cinquina al Parma con le doppiette di Haavi e Haug e un gran gol di Giacinti.

(Gasport)