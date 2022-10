Le 22 arene di Londra un modello da seguire

Se tre stadi sembrano troppi, per Roma, dovreste venire a vedere quanti ce ne sono nella capitale britannica: così tanti, in effetti, che è difficile farne il censimento. Il sito London Football ne conta ventidue: da Wembley, il più grande con i suoi 90 mila posti, all'Hive Stadium, nel quartiere di Barnet. (...)La stragrande maggioranza sono di proprietà privata: della società che ci gioca, con la vistosa eccezione di Wembley, che appartiene alla Football Association, la federcalcio inglese. Quasi tutti contengono tribunette Vip, ristoranti, bar, caffè, negozi, musei e perfino alberghi. Visti da fuori, certi stadi di Londra sembrano un gigantesco centro commerciale multiuso. In tutti, il campo è così vicino che sedendo nelle prime file si pub toccare il giocatore che fa la rimessa laterale e i più moderni hanno soltanto posti a sedere, comode poltroncine, che contribuiscono a tenere sotto controllo ultrà e violenze.

(La Repubblica)