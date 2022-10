Lazio e Roma, avanti in Europa per continuare a crescere

Non ha il fascino e la ricchezza della Champions, ma dopo il Mondiale apprezzeremo ancora di più questa Europa League. Quando scenderanno altri club titolati - tra cui magari Ajax, Atletico Madrid, Barcellona, Siviglia e… Juventus - aggiungendo blasone e interesse a una manifestazione che assicura quattro risultati importanti a chi riuscirà a farla sua. (...) Situazione un po’ più delicata per la Roma di José Mourinho, che deve vincere le ultime due partite del girone, cominciando da quella di stasera a Helsinki. Risultato pienamente alla portata dei giallorossi che - a differenza del richiamo alla mentalità di Sarri - hanno la parola “gol” al centro dei propri discorsi. Segna poco la Roma, che - tanto più dopo la sconfitta contro il Napoli - ha alimentato il dibattito: colpa della scarsa vena degli attaccanti o di una squadra che dovrebbe assisterli di più? Le due cose probabilmente si combinano, ma sembra evidente che Abraham avrebbe bisogno di essere servito con maggiore frequenza e in modo più comodo. (...)

(gasport)