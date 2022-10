Lanna: "Stankovic salverà la Samp. La Roma si può mettere in difficoltà"

CORSPORT - Marco Lanna, ex difensore della Roma, presidente della Sampdoria. Stasera le due squadre si affronteranno a Marassi, nel giorno del debutto casalingo di Stankovic (...)

Perché Stankovic?

Ne parlai con Branca in un torneo di vecchie glorie. Quando ho incontrato Dejan ho capito che era la persona giusta. Con Branca ho giocato insieme nella Samp e nella Roma, abbiamo mantenuto un bel rapporto. Ha avuto ragione, Stankovic può tirarci fuori da questa situazione, ha personalità e carisma come quando giocava. È un trascinatore, ha grandi motivazioni e grande voglia. Può tirarci su a livello caratteriale e di gioco, nelle ultime partite c’erano state difficoltà dal punto di vista psicologico. A Bologna già si è visto qualcosa.

La situazione societaria può aver fatto perdere motivazioni alla squadra?

No, questo non può essere un alibi. I giocatori sono al riparo dai problemi, non gli è mai mancato niente, gli stipendi sono pagati regolarmente. Abbiamo cercato di isolare la squadra che può lavorare al meglio, stiamo portando avanti questo impegno, i giocatori devono solo pensare a fare il loro dovere.

A che punto è la cessione del club?

Abbiamo notizie di trattative con due gruppi, ma non le seguiamo noi. Dobbiamo concentrarci sul lavoro quotidiano.

(...)

La Roma non attraversa un periodo felicissimo.

È una squadra che ha grandissima qualità anche senza Dybala e Wijnaldum, ma ci sono altri giocatori ai quali può bastare una giocata. Dybala è stato il colpo del mercato. Alla Roma manca continuità, in tanti anni il problema è sempre stato quello. Dobbiamo essere bravi a metterli in difficoltà. Spero che la sofferenza sia reciproca, credo che vedremo una bella partita, abbiamo tanta voglia di uscire da questa situazione.