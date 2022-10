Lampo Osimhen. E Mou si arrende all'ex Spalletti

Il fulmine di Osimhen nel finale ha deciso Roma-Napoli nel modo più crudele ammutolendo l'Olimpico. Mourinho non l'ha solo preparata, ma anche giocata: ha vissuto la gara in maniera così intensa da sovrapporsi ai momenti dei suoi giocatori e a sobbalzare ad ogni decisione. Il portoghese ha studiato pregi e difetti dell'avversario e ancora una volta, anticipando tutti, aveva detto che non era rigore sull'episodio Rui Patricio-Ndombele. Nella ripresa toglie Abraham e manda in campo Belotti, in campo si lotta su ogni centimetro, ma il piano perfetto di Mourinho viene mandato in frantumi da Osimhen, in grado di far sbagliare l'impeccabile Smalling.

Rimane indelebile il commosso applauso dell'Olimpico a Francesco Valdiserri, il 18enne travolto e ucciso da una vettura su via Cristoforo Colombo. Allo stadio era presente tutta la famiglia.

(La Repubblica)