La vendita fantasma: Samp, quale futuro? Spunta lo sceicco, non si vedono i soldi

C’è una governance blucerchiata in sella dal 27 dicembre scorso, dopo le dimissioni dell’ex patron Ferrero – il presidente Lanna, il vice Romei ed i consiglieri Bosco e Panconi – in fiduciosa attesa di poter consegnare a un compratore la Sampdoria e avviarla così a un futuro più sereno. [...] È annunciata da settimane di una liquidità di 40 milioni in arrivo al trustee per soddisfare i creditori romani di Ferrero. Per ora è stato solo aperto un normale conto corrente in Lussemburgo (non un conto di deposito a garanzia, cosiddetto escrow), ma i soldi promessi non ci sono. Non solo: niente due diligence. Secondo una stima per comprare la Samp servirebbero circa 200 milioni: oltre ai 40 già citati, 30 per un primo aumento di capitale, 20 per il mercato invernale.

(Gasport)