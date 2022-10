La vendetta di Dybala. Fischi, gol e festa. San Siro è una Joya: «Partita magnifica»

A San Siro Paulo Dybala ha preso i fischi dei tifosi nerazzurri e si è goduto l'ovazione dei 4mila giallorossi quando ha segnato la rete del pari. Chissà cosa avrà pensato Marotta, ad dell'Inter, poiché non è un mistero che l'argentino avesse già un patto per approdare in nerazzurro se la questione ingaggio non avesse fatto rallentare la trattativa fino al sorpasso di Lukaku. Alla fine Dybala ha scelto la Roma.

L’argentino è andato a segno in 4 delle ultime 5 partite di campionato contro l’Inter. Dopo il gol Dybala ha festeggiato con le braccia alzate al cielo, dedicando il gesto a suo padre Adolfo scomparso quando il giallorosso aveva 15, e ha festeggiato su Instagram condividendo una foto nello spogliatoio: «Sono molto felice per la vittoria in un campo così difficile come quello di San Siro. Abbiamo fatto una magnifica prestazione. Adesso dobbiamo continuare così».

(Gasport)