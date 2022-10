La svolta buona?

È solo l'1 ottobre, ma è già tempo di esami in Serie A. Inter-Roma non decide nulla, ma vale tanto, anche per Zaniolo. Il numero 22 è un calciatore fondamentale per la Roma, infatti con i suoi strappi risolve tanti problemi di costruzione e crea il panico tra gli avversari. Il suo impiego insieme a Dybala porterà Pellegrini ad abbassarsi a centrocampo, dove sarà affiancato da uno tra Matic e Cristante. L'Inter tenterà di rispondere con il giovane Asllani a centrocampo, affiancato da Calhanoglu o Mkhitaryan. In attacco spazio all'ex Dzeko e a Lautaro Martinez.

La Joya, invece, ha collezionato zero minuti con la nazionale argentina e, qualora Mourinho decidesse di schierarlo, si potrebbero vedere i Fab Four contemporaneamente in campo, un evento che non capita dal 22 agosto (Roma-Cremonese). Dybala sarà l'altro fattore del match, così come Abraham, che deve superare il periodo di difficoltà: sono solamente 2 le reti segnate in 7 partite.

La Roma quest'anno è cambiata anche dal punto di vista dell'aggressività: nel campionato scorso solo il Venezia (106) raccolse più ammonizioni dei giallorossi (99), i quali nella stagione 2022/2023 sono ultimi con 7 gialli. L'espulso Mourinho è l'eccezione. Lo Special One avrà il compito di far crescere la Roma sul piano del gioco e della personalità. È ora.

(gasport)