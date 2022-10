La spinta dell’Olimpico

“Io mi fido dei miei undici, dei miei in panchina e mi fido tanto dei nostri sessantamila tifosi”. Chiama a raccolta i tifosi giallorossi, José Mourinho, che per la gara di questa sera contro il Betis Siviglia (...). Il tecnico portoghese non vuole solo un Olimpico pieno, ma che faccia rumore e possa incutere agli avversari quello stesso terrore che si è visto lo scorso anno negli occhi dei calciatori del Bodo Glimt e del Leicester nei quarti e nella semifinale di Conference League. (...) E vuole, soprattutto, che la Roma continui a rendere lo stadio di casa, in Europa, la sua roccaforte, visto che fino ad oggi sono venti i risultati utili consecutivi. Quello di stasera sarà il dodicesimo tutto esaurito consecutivo, con gli oltre 60mila spettatori. La serie positiva casalinga è cominciata nel 2019, con il 2-1 al Porto, con la doppietta di Zaniolo in Champions League. Il 3-0 con l’Helsinki è il ventesimo risultato utile di fila, a cavallo di tre coppe e con tre allenatori differenti.

(gasport)