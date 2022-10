La Roma segna, controlla e vince. Ferrero rischia, lo salva la polizia

La Roma esce da Marassi con tre punti meritati e il quarto posto, mentre la Sampdoria si trova ultima in classifica. Inoltre, ieri dopo dieci mesi Massimo Ferrero si è presentato di nuovo allo stadio, in uno degli skybox più laterali, e pare che il presidente Marco Lanna e un consigliere blucerchiato si siano spostati in altra zona per continuare a seguire la gara, evitando il contatto con l’ex presidente. La gradinata ha iniziato a contestare Ferrero e, prima che la situazione degenerasse, le forze dell’ordine gli hanno chiesto di allontanarsi da Marassi con una nutrita scorta ad inizio ripresa.

Dopo il rigore siglato da Pellegrini (mano di Ferrari, scovata dalla Var), i giallorossi hanno giocato una gara di totale controllo nel primo tempo e di controllo e spreco nella ripresa prima con Belotti, poi con le due occasioni di Zaniolo, subentrato. Mourinho si è detto comunque soddisfatto: «Abbiamo avuto cuore, anima, organizzazione. Qualcuno la penserà diversamente, ma siamo abituati. È dura dare credito a chi lavora nella Roma, ma con tutti i problemi e le limitazioni che abbiamo stiamo facendo il nostro miglior campionato».

(Corsera)